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Ünye'de gaziler için anlamlı gezi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ünye'de gaziler için anlamlı gezi

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından organize edilen gezi programı ile Muharip Gaziler ve aileleri, Çanakkale Şehitliği turuna gönderildi.

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından organize edilen gezi programı ile Muharip Gaziler ve aileleri, Çanakkale Şehitliği turuna gönderildi. 40 kişilik kafileden oluşan gazi grubu, Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndan uğurlandı.

4 gün sürecek olan Çanakkale Şehitliği ziyaretinde Muharip Gaziler ve ailelerinin ulaşım, konaklama ve diğer tüm ihtiyaçları Ünye Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kafile ile birlikte Çanakkale'ye hareket eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi Başkanı Arif Takıcı yaptığı açıklamada, "Manevi değerlere her zaman sahip çıkan ve bu tür organizasyonlarla bunu en iyi şekilde ortaya koyan Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya teşekkür ederim" dedi.

Kafileyi uğurlayan Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel ise Ünye Belediyesi olarak tarihi değerlere sonuna kadar sahip çıktıklarını belirtti. Gürel, Çanakkale'nin gerçekten şanlı tarihimiz açısından görülmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, herkese nasip olmasını diledi.

Başkanvekili Gürel, daha sonra tur otobüsüne binerek Çanakkale ziyaretine katılacak olan Muharip Gaziler ve ailelerine 'hayırlı yolculuklar' diledi. Ünye Belediyesi'nin düzenlediği Çanakkale Gezisi'nde tüm tedbirler de düşünüldü. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolculuk öncesi gerekli incelemeleri yaparak, yolculuğun güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı oldular. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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