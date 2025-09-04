Haberler

Ünye'de 'Dumansız Türkiye Etkinlikleri' Kapsamında Sigarayı Bırakanlar Tebrik Edildi

Ordu'nun Ünye İlçesi'nde Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, sigarayı bırakmayı başaran vatandaşlar Kaymakam Ayhan Işık tarafından tebrik edildi ve başarı hikayeleri dinlendi.

Ordu'nun Ünye İlçesi Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından düzenlenen "Dumansız Türkiye Etkinlikleri" amacıyla, sigarayı bırakarak sağlıklı bir yaşama adım atan vatandaşlar, İlçe Kaymakamı Ayhan Işık tarafından tebrik edildi.

Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nden destek alarak sigarayı bırakan 5 kişi, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık'ı ziyaret eti. Sigarayı bırakan vatandaşlarla bir araya gelerek onların ilham veren başarı hikayelerini dinleyen Kaymakam Işık, süreçle ilgili kendilerinden detaylı bilgiler aldı. Kaymakam Işık ayrıca örnek davranışlarından dolayı sigarayı bıraktıkları için kendilerine çiçek takdim ederek tebriklerini iletti.

Etkinliğe, Ünye İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Yusuf Güney'in yanı sıra Sigara Bırakma Polikliniği hekimi ve Sağlıklı Hayat Merkezi Koordinatörlüğü de katılım sağladı. - ORDU

