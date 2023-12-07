Ünye Belediyesi, gençlerin eğitimine destek vermeye devam ediyor

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gençlerin daha iyi yetişmesi adına projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Ünye Belediyesi, sosyal ve kültürel projelerin yanında eğitim faaliyetlerine yönelik desteklerini de sürdürüyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ile birlikte karşılıklı yardım ve işbirliği protokolü imzaladı. Ünye Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı ile TÜBİTAK 4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı'na destek verileceği açıklandı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, projelere yönelik desteklere devam edeceklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı genç yavrularımız için Ünye Belediyesi olarak her zaman destek vermeye hazırız. Bu çerçevede Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte hazırlanacak projelere katkı sunacağız. Gençlerimizin daha iyi yetişmesi ve geleceğimize umutla bakması adına bu tür çalışmalara bundan sonra da destek vereceğiz. Protokolün eğitim camiamıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Protokol çerçevesinde hazırlanacak projelerde yer alan eğitim amaçlı gezilere, Ünye Belediyesi tarafından destek sağlanacak. - ORDU