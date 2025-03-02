Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
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Ünlü Sanatçı Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

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Usta sanatçı Edip Akbayram, İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Usta sanatçının hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul İl Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin değerli sanatçılarından Edip Akbayram, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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