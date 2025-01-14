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Ünlü Oyuncu Bedia Ener 70 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Bedia Ener 70 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Tiyatro ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Bedia Ener, 70 yaşında vefat etti. Acı haberi oğlu sosyal medya üzerinden duyurdu. Ener, Yaprak Dökümü ve Kırık Kanatlar gibi projelerde yer aldı.

Ünlü oyuncu Bedia Ener 70 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun acı haberini oğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli proje ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluşan tiyatro sanatçısı Bedia Ener 70 yaşında hayatını kaybetti. Bedia Ener'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı "Hoşça kalın, ben melek oldum" notuyla duyurdu. Öte yandan, usta oyuncunun ölüm nedeni belli olmazken, eşi de sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaparak "Aşkım melek oldu" yazdı.

Bedia Ener kimdir?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sanat kariyerine 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro ile adım atarken, 1970'te Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda sahne aldı. Televizyon ekranlarında ve sinema dünyasında da aktif bir rol oynayan Ener, seslendirme sanatçısı olarak da başarılara imza attı. Harry Potter serisindeki Profesör McGonagall karakterini Türkçe olarak seslendirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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