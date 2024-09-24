Üye Girişi
Haberler

Ünlü Makyaj Sanatçısı Alp Kavasoğlu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk makyaj dünyasının tanınmış ismi Alp Kavasoğlu, 43 yaşında hayatını kaybetti. Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Türkiye'de makyaj sanatçılığı alanında tanınmış isimlerden Alp Kavasoğlu, 43 yaşında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü makyaj sanatçısı için bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Türk makyaj dünyasının başarılı isimlerinden Alp Kavasoğlu, 43 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefat haberini, yakın arkadaşı Fezi Altun sosyal medya hesabından duyurdu. "Sevgili dostumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyen Altun, Kavasoğlu'nun ölümünün makyaj camiasında büyük bir kayıp olduğunu belirtti. Kariyerinde birçok ünlü isimle çalışarak adını duyuran dünyaca ünlü makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu için Karacaahmet Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Alp Kavasoğlunun ailesi, akrabaları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kavasoğlu'nun naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine katılan sunucu yazar Faik Çetiner, "Elimizde büyümüş bir çocuk. Babası benim arkadaşım. Çok başarılı bir çocuktu. Hastalandı ve hastalıktan sonra toparlanamadı. Babası çok uğraştı. Ama bu illet hastalığın önüne geçmek takdiri ilahi. Hastalık her tarafını sarmıştı. Doktorlarla bayağı ilgilendik ama sonuç alamadık. En son bir tedaviye daha cevap vermedi. Kendi de artık bırakmıştı. Kaderine razı bir görüntüsü vardı. Kimseyle görüşmüyordu. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

istanbul Magazin Ünlüler Sanat Yerel Yaşam

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey komutanı, İsrail tarafından öldürüldü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı

İstanbul'dan sonra bu kez adres Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Eylül Altındağ, Beypazarı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Eylül Karatay, Meram, Ilgın su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Kozan, Seyhan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kubeysi kimdir? Kubeysi öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Eylül Osmangazi, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Nizip 24-25 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Eylül Karabağlar, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Kumluca 24-25 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Ataşehir, Kağıthane, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Okan Buruk PAOK basın toplantısı izle! Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda 24 Eylül? CANLI maç izle! (REAL MADRİD ALAVES) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Alaves maçı nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });