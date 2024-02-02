Ünlü cerrah Prof. Dr. Alper Demirbaş hayatını kaybetti

Antalya'da sayısız organ nakli ve genel cerrahi ameliyatlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Alper Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15 yıldır Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde görev yapan ve en son geçtiğimiz yıl Ekim ayında Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılan Prof. Dr. Alper Demirbaş, hayatını kaybetti.

İstanbul'daki bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan Prof. Dr. Alper Demirbaş, enfeksiyon nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 3 haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Demirbaş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Demirbaş, 28 yıldır organ nakli, 36 yıldır da sayısız genel cerrahi ameliyatları gerçekleştiriyor, hastalarının sağlığına kavuşmasını sağlıyordu.

Demirbaş'ın son olarak geçtiğimiz hafta sağlıkta sosyal sorumluluk ödülüne layık görülmüştü. - ANTALYA