Üniversiteyi bitirip çiftçilik yaparak kendi işinin patronu oldu

Üniversiteden mezun olduktan sonra başka bir mesleğe yönelmeyerek memleketi Erzincan'a dönüp çiftçilikle uğraşan genç adam kendi işinin patronu oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra başka bir mesleğe yönelmeyerek memleketi Erzincan'a dönüp çiftçilikle uğraşan genç adam kendi işinin patronu oldu.

Erzincan'ın Yaylabaşı mahallesinde çiftçilikle uğraşan 26 yaşındaki Ahmet Sefa Köhne, hem lisede hem de üniversitede veterinerlik üzerine eğitim aldı. Üniversiteden mezun olan Köhne, başka bir iş arayışına girmeden Erzincan'da çiftçilik yapmaya başladı. Büyükbaş hayvan besleyip, süt üretimine başlayan Köhne kendi işinin patronu oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra iş arayışına girmeden çiftçilikle para kazanmaya başladığını ifade eden Ahmet Sefa Köhne, iş bulmakta zorlanan gençlere kendi köy ve kasabalarına dönerek hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşmaları tavsiyesinde bulundu.

Köhne, "26 yaşındayım. Tarım Meslek Lisesi'nde okudum. Ardından Veteriner Sağlık Teknikerliği Ön Lisans programından mezun oldum. Çiftçilik geçmişimiz çok öncelere dayanıyor. Ben de bu iş üzerine hem lisede, hem de üniversitede eğitim aldım. Okulumu bitirdikten sonra iş arayışına girmeden atadan, dededen kalan bu mesleği icra ediyorum. Burada süt işletmeciliği yapıyoruz. 500 dönüm arazimiz var. Hayvanların yem ihtiyacını dışa bağımlı kalmamak için buradan temin ediyoruz." dedi.

Yaptığı mesleğin zorluklarının olduğunu lakin çiftçiliğin ülkede gençleştirilmesi gerektiğini belirten Köhne, "İmkanı olan ya da olmayan herkes köyüne, kasabasına gidip bu mesleği tercih etmelerini düşünüyorum. Her meslekte olduğu gibi bu mesleğin de zorlukları var. Bu meslek gençleştirilmeli. Genç çiftçilere yönelik devlet desteği de oldukça arttı" diye konuştu. - ERZİNCAN