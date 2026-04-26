Üniversiteliler miniklere zorbalıkla baş etmeyi anlattı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesinin "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, akran zorbalığına karşı empati ve sağlıklı iletişimin önemi örnek olaylarla anlatıldı.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) alanı çerçevesinde Şehit Ertuğrul Tuğra Kavun İlkokulunda anlamlı bir çalışmaya imza attı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de katkılarıyla hayata geçirilen programda, minik öğrencilere akran zorbalığı konusunda detaylı eğitim verildi.

Akran zorbalığının tanımı, türleri ve yıkıcı etkileri anlatılırken; zorbalıkla karşılaşıldığında izlenmesi gereken doğru davranış biçimleri örnek olaylar üzerinden sahnelendi. Uzman adayları tarafından gerçekleştirilen sunumda çocuklara empati, saygı ve sağlıklı iletişimin önemi vurgulandı. Etkinlikte ayrıca okullardaki destek mekanizmaları ve çözüm yolları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, öğrenciler arasında sağlıklı iletişim ortamının güçlendirilmesi ve zorbalığın erken yaşta önüne geçilmesi amacıyla başlatılan bu uygulamalı eğitimlerin, ilerleyen süreçte farklı okullarda da devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

