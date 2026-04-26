Üniversiteliler miniklere zorbalıkla baş etmeyi anlattı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesinin "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, akran zorbalığına karşı empati ve sağlıklı iletişimin önemi örnek olaylarla anlatıldı.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) alanı çerçevesinde Şehit Ertuğrul Tuğra Kavun İlkokulunda anlamlı bir çalışmaya imza attı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de katkılarıyla hayata geçirilen programda, minik öğrencilere akran zorbalığı konusunda detaylı eğitim verildi.

Akran zorbalığının tanımı, türleri ve yıkıcı etkileri anlatılırken; zorbalıkla karşılaşıldığında izlenmesi gereken doğru davranış biçimleri örnek olaylar üzerinden sahnelendi. Uzman adayları tarafından gerçekleştirilen sunumda çocuklara empati, saygı ve sağlıklı iletişimin önemi vurgulandı. Etkinlikte ayrıca okullardaki destek mekanizmaları ve çözüm yolları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, öğrenciler arasında sağlıklı iletişim ortamının güçlendirilmesi ve zorbalığın erken yaşta önüne geçilmesi amacıyla başlatılan bu uygulamalı eğitimlerin, ilerleyen süreçte farklı okullarda da devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı

İşte o saldırgan! Katliama ramak kala böyle yakalandı
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! Vatandaşlar sarsıntıya uyandı
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest

Görülmemiş jest! Dev derbiye gidecek herkese dağıtacaklar

Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
Avcılar'da köpeğe acımasızca işkence eden şahıs kıskıvrak yakalandı

Vicdanları sızlatan görüntüler: Yaptığının hesabını verecek!

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! Vatandaşlar sarsıntıya uyandı
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor

Polislere müjdeler art arda geldi! Yılların sorunları çözülüyor
Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti

Bunu da gördük! Süpürge sapıyla kendini tatmin eden sapık