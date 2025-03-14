Üniversiteli Gönüllülerden Cami Temizliği
Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki üniversite öğrencileri, Ramazan ayında anlamlı bir etkinlik olarak Yeni Camii'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gönüllü gençler, camiyi hijyenik hale getirerek ilçe sakinleri ve yetkililerinin takdirini topladı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gönüllülerden oluşan üniversiteliler, cami temizliği gerçekleştirdi.
Babaeski Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gönüllü öğrenciler Babaeski ilçesinde bulunan, Yeni Camii'nde temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmayla birlikte cami titizlikle temizlenerek hijyenik hale getirildi.
Caminin temizlik işlemini yapan gönüllü gençler, ilçe sakinleri ve yetkililerinin takdirini topladı. - KIRKLARELİ