Üniversitelerarası kurul yönetimi Kars'ta toplandı

Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, yükseköğretim sistemine ilişkin güncel gelişmeler, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki döneme yönelik stratejik gündem maddeleri kapsamlı şekilde ele alındı.

ÜAK Yönetim Kurulunda yer alan rektörler ile kurul üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan toplantıda; üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesi, akademik kalite süreçleri, yükseköğretimde dönüşüm ve güncel uygulamalar başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.

Toplantıya katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yükseköğretim kurumları arasında ortak akıl ve eşgüdümün önemine dikkat çekerek, ÜAK bünyesinde yürütülen istişare süreçlerinin üniversitelerin kurumsal gelişimine ve ülkenin bilimsel kapasitesine doğrudan katkı sunduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, yükseköğretimde kalite odaklı yaklaşımın güçlendirilmesi ve üniversitelerin toplumsal sorumluluk alanlarının genişletilmesi noktasında bu tür toplantıların büyük önem taşıdığını vurguladı. Toplantı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, nazik ev sahiplikleri için Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'ya teşekkür ederek, toplantıya katılım sağlayan tüm rektörlere ve kurul üyelerine başarılar diledi.

Program kapsamında ÜAK heyeti, toplantının ardından Kars Valiliğini ziyaret etti. Heyet, Kars Valisi Ziya Polat tarafından Valilik makamında misafir edildi. Gerçekleştirilen ziyarette, bölgesel kalkınma, üniversite-şehir iş birliği ve yükseköğretim kurumlarının yerel dinamiklerle etkileşimi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısı, yükseköğretim sisteminin gelişimine yönelik ortak hedeflerin istişare edildiği verimli görüşmelerle tamamlandı. - ERZURUM