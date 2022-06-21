Üniversitede terör örgütleri anlatıldı Kilis Valiliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih Topluluğu iş birliği ile düzenlenen ve Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı'nın konuşmacı olarak katıldığı "Tehdit, Taktil, Tedhiş Terör Örgütleri" başlıklı konferans, gerçekleştirildi. Kilis Valiliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih Topluluğu iş birliği ile düzenlenen ve Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı'nın konuşmacı olarak katıldığı "Tehdit, Taktil, Tedhiş Terör Örgütleri" başlıklı konferans, gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta, Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, bölgemizdeki terör örgütlerinden ve aralarındaki iş birliğinden bahsederek söz konusu terör örgütlerinin Türklere karşı duruşu ve menfur saldırıları hakkında bilgiler verdi. Konferans, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un, Özşavlı'ya teşekkür belgesi ve kitap seti takdim etmesiyle sona erdi. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / Yerel Halil Özşavlı Milletvekili Şanlıurfa Yerel Haberler

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