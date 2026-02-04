Muğla'da Akademisyenin, Öğrencisine Cinsel Saldırı Davasında Karar Çıktı: 18 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Şahin Gümüş, öğrencisine yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla açılan ve istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2024 yılında görülen davada sanık Şahin Gümüş, iyi hal indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından sanık avukatları istinaf yoluna başvurmuş, istinaf mahkemesi, 12 Eylül 2024 tarihli kararında, sanığın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/C maddesi kapsamında öğretim görevlisi olması nedeniyle, yargılama öncesinde üniversite tarafından disiplin soruşturması yürütülmesi gerektiğini belirterek hükmü usul yönünden bozmuştu.

Bozma kararının ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yetkili kurulları tarafından yürütülen süreçte, 22 Nisan 2025 tarihinde sanık hakkında "lüzumu muhakeme" kararı oy birliğiyle alındı. Üniversite ayrıca sanık Şahin Gümüş'ü görevinden ihraç etti. Sanık, üniversite tarafından verilen "lüzumu muhakeme" kararına Danıştay nezdinde itirazda bulundu. Danıştay, sanığın itirazını reddetti ve karar kesinleşti. Böylece dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yeniden başlayan davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

Sanık, önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçun, mağdurun kendisini savunamayacak durumda olduğu sırada işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılarak 18 yıla çıkarıldı. Aynı mağdura karşı suçun birden fazla kez işlendiği kabul edilerek zincirleme suç hükümleri uygulandı ve ceza 22 yıl 6 aya yükseltildi. Mahkeme, sanığın duruşmadaki tutumunu dikkate alarak takdiri indirim uyguladı ve cezayı neticeten 18 yıl 9 ay hapis olarak belirledi. Mahkeme, sanık hakkında tutuklama kararı vermezken, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

Öğrencinin avukatı Alev Öztürk, karara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstinaf sonrası yapılan yargılamada yerel mahkeme ilk duruşmada ilk yargılamada mahkemenin yaptığı yanlışlığı düzeltti ve yerinde bir karar vererek sanığın TCK 103/2-a maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verildi ve sanığa verilen temel cezaya yarı oranında artırım uyguladı. Sanığın tutuklanmasını talep ettik ancak mahkeme yine bu talebi reddetti. Oysa yargılamaya konu suçun nitelikli cinsel saldırı suçu olup katalog suçlardan sanığın tutuklanması gerekirdi. Sanık hak ettiği cezayı alana kadar ve cezası kesinleşene kadar hukuki mücadelemiz devam edecek."