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Üniversite Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Kolisi Yardımı

Üniversite Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Kolisi Yardımı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde üniversite öğrencileri, Manevi Danışman Abdullah Bilgin rehberliğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Dayanışma vurgusu yapan Bilgin, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde üniversite öğrencileri, Manevi Danışman Abdullah Bilgin rehberliğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Abdullah Bilgin'in öncülüğünde hayırsever vatandaşlardan toplanan yardımlarla hazırlanan Ramazan kolileri, üniversite öğrencileriyle birlikte kapı kapı gezilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yapan Manevi Danışman Abdullah Bilgin, "Öğrencilerimizle birlikte, hem dayanışmanın güzelliğini yaşamak hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Ramazan, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı bir aydır. Bu vesileyle destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Üniversite öğrencileri de bu anlamlı çalışmada yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, dayanışma ruhunu yaşatan bu tür etkinliklerin devam etmesini dilediklerini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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