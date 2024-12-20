Üniversite İdari Personeli Tayin Sorunu İçin Mücadeleye Devam Ediyor

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, "Üniversite idari personelinin tayin sorunu çözüm bulana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

ÜNİPERSEN ve Kamu Birliği Konfederasyonu'na bağlı sendika üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ortak basın açıklaması düzenledi. ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, yaptığı açıklamada üniversite idari personeline tayin hakkı sağlanması gerektiğini söyledi. Güzel, "Üniversite idari personelinin tayin sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6. ve 7. dönem toplu sözleşmelerde karar aldığını söyleyerek, 'Biz bu sorunu çözeceğiz. 40 yıldır bir mağduriyet var. Bu mağduriyete son vereceğiz' dedi. Ancak 6. dönemde alınan karar hiçbir işlem yapılmadan adeta kadük oldu. Daha sonrasında 'Biz bu işlemi yapmadık. 7. dönemde de kararını alalım' dediler ancak 15 ay gibi uzun bir süre geçti hala ne Çalışma Bakanlığı'ndan ne de yetkili sendika tarafından açıklama da yapılmadı, hiçbir işlem de tesis edilmedi" dedi.

"Üniversite idari personelinin tayin sorunu çözüm bulana kadar mücadelemiz devam edecek"

Güzel, 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerine 7 ay kaldığını hatırlatarak, "Şu an sendikalar acaba 8. dönem toplu sözleşmede şu hak mı olsun, şu sorun mu çözüm bulsun diye açıklamalar yapıyorlar. Biz buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sesleniyoruz; 6. dönemde almışsınız karar, hiçbir işlem yapmamışsınız. 7. dönemde almışsınız karar, hiçbir işlem yapmamışsınız. Bu ortamda 8. dönem toplu sözleşmede kamuda çalışanlara hangi hak kalacak da hangi hak uygulanacak? Biz burada buna vurgu yapmak için toplandık. Pazartesi gününden beri burada oturma eylemindeyiz. Bugün 5. gün ve biz bu sorun çözüm bulana kadar mücadeleyi de bırakmayacağız. Bizim sendika olarak üniversite idari personelinin tayin sorunu çözüm bulana kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Tayin hakkımız bir pazarlık konusu değildir"

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aras Ali Altıntaş ise, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite yönetimlerinin daha önce üniversite idari personeline tayin hakkı sözü verdiğini söyleyerek, "Bu sözlerin ardında durulmamış, haklı taleplerimiz yerine becayiş adı altında göstermelik çözümler sunulmuştur. Bu durum, açık bir şekilde haklarımızın gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Tayin hakkımız bir pazarlık konusu değildir, anayasal bir zorunluluktur" diye konuştu. - ANKARA