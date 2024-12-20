Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Türk-İş'in teklifine göre hesaplandı! İşte kalem kalem yeni maaşlar
ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: IŞİD lideri Ebu Yusuf öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Terör örgütü lideri öldürüldü
2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri
Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı

Üniversite İdari Personeli Tayin Sorunu İçin Mücadeleye Devam Ediyor

Üniversite İdari Personeli Tayin Sorunu İçin Mücadeleye Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, üniversite idari personelinin tayin sorununa çözüm bulunana kadar mücadele edeceklerini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın geçmişte aldığı kararların uygulanmadığını belirten Güzel, 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerine de dikkat çekti.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, "Üniversite idari personelinin tayin sorunu çözüm bulana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

ÜNİPERSEN ve Kamu Birliği Konfederasyonu'na bağlı sendika üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ortak basın açıklaması düzenledi. ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, yaptığı açıklamada üniversite idari personeline tayin hakkı sağlanması gerektiğini söyledi. Güzel, "Üniversite idari personelinin tayin sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6. ve 7. dönem toplu sözleşmelerde karar aldığını söyleyerek, 'Biz bu sorunu çözeceğiz. 40 yıldır bir mağduriyet var. Bu mağduriyete son vereceğiz' dedi. Ancak 6. dönemde alınan karar hiçbir işlem yapılmadan adeta kadük oldu. Daha sonrasında 'Biz bu işlemi yapmadık. 7. dönemde de kararını alalım' dediler ancak 15 ay gibi uzun bir süre geçti hala ne Çalışma Bakanlığı'ndan ne de yetkili sendika tarafından açıklama da yapılmadı, hiçbir işlem de tesis edilmedi" dedi.

"Üniversite idari personelinin tayin sorunu çözüm bulana kadar mücadelemiz devam edecek"

Güzel, 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerine 7 ay kaldığını hatırlatarak, "Şu an sendikalar acaba 8. dönem toplu sözleşmede şu hak mı olsun, şu sorun mu çözüm bulsun diye açıklamalar yapıyorlar. Biz buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sesleniyoruz; 6. dönemde almışsınız karar, hiçbir işlem yapmamışsınız. 7. dönemde almışsınız karar, hiçbir işlem yapmamışsınız. Bu ortamda 8. dönem toplu sözleşmede kamuda çalışanlara hangi hak kalacak da hangi hak uygulanacak? Biz burada buna vurgu yapmak için toplandık. Pazartesi gününden beri burada oturma eylemindeyiz. Bugün 5. gün ve biz bu sorun çözüm bulana kadar mücadeleyi de bırakmayacağız. Bizim sendika olarak üniversite idari personelinin tayin sorunu çözüm bulana kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Tayin hakkımız bir pazarlık konusu değildir"

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aras Ali Altıntaş ise, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite yönetimlerinin daha önce üniversite idari personeline tayin hakkı sözü verdiğini söyleyerek, "Bu sözlerin ardında durulmamış, haklı taleplerimiz yerine becayiş adı altında göstermelik çözümler sunulmuştur. Bu durum, açık bir şekilde haklarımızın gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Tayin hakkımız bir pazarlık konusu değildir, anayasal bir zorunluluktur" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

ABD'den Suriye'de operasyon! Terör örgütü lideri öldürüldü
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
img

Yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 20-21 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5. ceketi kim giydi? MasterChef dördüncü ceketi kim giydi 20 Aralık Cuma? ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Aralık Ayaş, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 20-21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Turgut Toydemir öldü mü, neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.