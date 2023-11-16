Üniversite eğitimleri için Kastamonu'ya gelen öğrenciler, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini akademisyenler eşliğinde düzenlenen gezilerle tanıyor.

Üniversite eğitimi için ilk kez Kastamonu'ya gelen öğrencilere şehir turu

Üniversite eğitimleri için Kastamonu'ya gelen öğrenciler, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini akademisyenler eşliğinde düzenlenen gezilerle tanıyor.

Kastamonu Üniversitesi'ni kazanarak bu yıl eğitim almaya başlayan öğrenciler, düzenlenen şehir tanıtım gezisiyle kentin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıma fırsatı buldu. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'ın koordinatörlüğünde düzenlenen gezi çerçevesinde, üniversite eğitimi için ilk kez Kastamonu'ya gelen öğrencilere şehrin tarihi ve turistik mekanları gezdirildi. Anadolu'nun ilk lisesi olan Abdurrahmanpaşa Lisesi, Saat Kulesi, Kastamonu Kalesi, Nasrullah Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Şehit Şerife Bacı Anıtı, Kastamonu Valiliği, Kent Tarihi Müzesini gezme fırsatı bulan öğrencilere Öğretim Görevlisi Hikmet Heberal hakkında şehir ve tarihi ile ilgili bilgi verildi.

Haberal, daha önce de yabancı öğrenciler için geziler düzenlediklerini söyledi.

"Yıllarca kalacakları şehri tanıma fırsatı buldular"

Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim alan tüm öğrencilerin Kastamonu'nun tarihini ve kültürünü öğrenmesini hedeflediklerini belirten Haberal, "Bugün 1. sınıf öğrencilerimizle birlikte şehir tanıtım turu yapıyoruz. Sırası ile Saat kulesi, Kent Tarihi Müzesi, Abdurrahmanpaşa Lisesi, Nasrullah Köprüsü, Nasrullah Kadı Camii, Cem Sultan, Kurşunluhan, Yakupağa külliyesi, Kastamonu Kalesi, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Evkaya Mezarlarını gezdik. Birinci sınıfa başlayan öğrenciler yaşadıkları, okudukları şehri, yıllarca kalacakları şehri, tanıma fırsatı buldu. Öğrenci kardeşlerimize, dekanlığımıza ve burada olan hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Okulumuz şehrin güzelliklerini ve tarihi bölgelerini gezdiriyor"

Şehri tanımaları için güzel bir fırsat bulduklarını belirten Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ata Saim Doğan, "Okulumuz şehrin güzelliklerini ve tarihi bölgelerini gezdiriyor. Etkinlik dahilinde Kastamonu Kent Tarihi Müzesini ve Abdurrahman Paşa Lisesini gezdik. şu anda da Nasrullah Meydanındayız. Çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - KASTAMONU