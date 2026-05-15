ÜNİPERSEN'den Samsun'dan Ankara'ya bisikletli eylem

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), yükseköğretim tazminatına ilişkin Samsun'dan Ankara'ya bisikletli eylem başlattı.

ÜNİPERSEN, yükseköğretim tazminatına tepki göstermek amacıyla Samsun'dan Ankara'ya uzanan bisikletli farkındalık eylemi başlattı. Samsun Bandırma Vapuru önünden başlayan eyleme sendika yetkilileri katıldı. Yaklaşık 400 kilometrelik güzergahta pedal çevirecek olan ÜNİPERSEN üyeleri, 19 Mayıs'ta Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yapılacak basın açıklamasıyla eylemlerini tamamlayacak. Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi personelinin de atıldığı eylemde, kamu kurumlarında görev yapan idari personelin 12 yıldır devam ettiği iddia edilen yükseköğretim tazminatı mağduriyetine dikkat çekildi.

ÜNİPERSEN'den eyleme ilişkin yapılan açıklamada, yükseköğretim tazminatında adalet sağlanıncaya kadar idari personelin haklı talebinin kararlılıkla gündemde tutulmaya devam edileceğine vurgu yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı