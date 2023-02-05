UNESCO listesindeki asırlık surlar beyaz gelinlik giydi

Diyarbakır'da günler sonra beklenen kar geldi. Her yer beyaza bürünürken, vatandaşlar beyaz örtü üzerine anı fotoğrafladı. Asırlık surlar, drone ile çekildi.

Türkiye, kurak bir sezon geçirirken, son günlerde Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere birçok şehir kar ve yağmur yağışlarını karşıladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün Diyarbakır ve ilçeleri için uyarısını yaptığı kuvvetli kar yağışı, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Yollarda görüş mesafesi düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşımın durmaması için çalışma başlatırken, kent merkezinde de ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise don ve buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, kar yağışlı bölgelerde de yer yer tipiye karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarıları yapılmaya devam edildi.

Uzun aradan sonra şehrin beyaz bürünmesi vatandaşları da mutlu etti. Vatandaşlar, anı ölümsüzleştirmek için şehrin tarihi ilçesine geçerek asırlık surlarda fotoğraflar çekti. Beyaza bürünen surlar drone ile görüntülendi. Kartopu oynayan Yunus Gönden, arkadaşlarıyla kartopu savaşı yapmak için dışarı çıktıklarını söyledi. Gönden, "İlk başta kardan adam yapacak kadar kar yoktu şimdi çoğaldı yapacağız. Keyifli ve eğlenceli" dedi.

Fotoğraf çekmek için gelen Bayram Erdin ise, bekledikleri karın gelmesiyle güzel manzarayı çektiğini dile getirdi. Erdin, "Anıları ve insanları çekiyorum çok güzel atmosfer var ve hala kar yağıyor. Dağkapı'dayız bu güzel manzaraları çekmeye devam ediyoruz. Karlı fotoğraflar çok güzel çıkıyor, kartpostallık oldu" diye konuştu.

Askerlik için teslim olmadan önce anı bırakan Furkan İşmacı da, "İstanbul'dan askerlik için geldim, orada kar yağmıyordu, bereketiyle geldik. Arkadaşımla geldik, buralar güzel. Karda güzel yağıyor teslim olmadan önce dolaşıp geziyor ve fotoğraf çekiyorum." ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR