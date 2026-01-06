Şair Ersözlü'nün Yeni Kitabı "Böğürtlen Öpücüğü" Yayımlandı

(İSTANBUL) - Şair Ünal Ersözlü'nün yeni şiir kitabı "Böğürtlen Öpücüğü", Yakın Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Kitap, birbirine bağlı 78 bölümden oluşuyor ve 184 sayfa boyunca tek bir şiir olarak kurgulanmış bir yapı sunuyor.

İlk şiir kitabı Okyanusların Not Defterinden'i 1990 yılında yayımlayan Ünal Ersözlü, bu çalışmasında tek şiir formunu tercih ediyor. "Böğürtlen Öpücüğü", modern epik şiir anlayışı çerçevesinde ilerleyen bir anlatı kuruyor. Metinde aşk, zaman, bellek ve anlam arayışı gibi temalar yer alıyor.

Parçalı şiirler yerine süreklilik taşıyan bir yapı benimseyen kitap, anlatı boyunca lirik ve düşünsel unsurları birlikte ele alıyor. Şiir, bireysel deneyimlerden hareketle insanlık hallerine dair bir çerçeve oluşturuyor.

1980'li yılların sonlarından bu yana şiir, deneme ve düşünce alanlarında üretimlerini sürdüren Ünal Ersözlü, bugüne kadar yayımladığı şiir kitaplarıyla Akademi Şiir Başarı Ödülü, Behçet Aysan Şiir Ödülü ve Yunus Nadi Şiir Ödülü'nün de aralarında bulunduğu çeşitli edebiyat ödüllerine layık görüldü. Uzun yıllar gazetecilik yapan Ersözlü, yazılı basın ve televizyonlarda farklı görevlerde bulundu.