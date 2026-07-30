Haberler

’Umre Turu İstişare Toplantısı’ gerçekleştirildi

’Umre Turu İstişare Toplantısı’ gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’dan kutsal topraklara gidecek vatandaşlara sunulacak hizmetlerin değerlendirilmesi amacıyla "Alternatif (Özel) Umre Turu İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'dan kutsal topraklara gidecek vatandaşlara sunulacak hizmetlerin değerlendirilmesi amacıyla "Alternatif (Özel) Umre Turu İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Miftah Kur'an Kursu'nda düzenlenen toplantıya İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Şube Müdürü Mehmet Özuğur ile il merkezi ve ilçelerde görev yapan müftülük personeli katıldı.

Toplantıda, umre organizasyonu çerçevesinde vatandaşların iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi, daha etkin ve verimli hizmet sunulması ile Kasım ayında planlanan Alternatif (Özel) Umre Turu hazırlıkları ele alındı. Katılımcılar, organizasyona ilişkin görüş ve önerilerini paylaşarak yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzmanlardan şaşırtan açıklama! Kaldırımlardaki ölü arıların nedeni ortaya çıktı

Milyonları tedirgin eden olay! Bu görüntü kritik bir uyarı veriyor
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı

Yakınları banyoya girince acı tabloyla karşılaştı
Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme

Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a olay gönderme