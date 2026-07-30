Afyonkarahisar'dan kutsal topraklara gidecek vatandaşlara sunulacak hizmetlerin değerlendirilmesi amacıyla "Alternatif (Özel) Umre Turu İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Miftah Kur'an Kursu'nda düzenlenen toplantıya İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Şube Müdürü Mehmet Özuğur ile il merkezi ve ilçelerde görev yapan müftülük personeli katıldı.

Toplantıda, umre organizasyonu çerçevesinde vatandaşların iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi, daha etkin ve verimli hizmet sunulması ile Kasım ayında planlanan Alternatif (Özel) Umre Turu hazırlıkları ele alındı. Katılımcılar, organizasyona ilişkin görüş ve önerilerini paylaşarak yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı