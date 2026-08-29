Niğdeli Öğrenciler Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'nda Kutsal Topraklara Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'nda başarılı olan Niğdeli 6 öğrenci, düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen gençlerin dini bilgilerini pekiştirmesi, İslam kültürünü tanıması ve manevi değerlerle buluşması amacıyla gerçekleştirilen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nı kazanan Niğdeli öğrenciler Diyanet'in organizasyonuyla 'Gençlik Umresi' programına dahil oldu. Niğde İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen programda öğrencilerin yarışma süreci değerlendirilirken, kutsal topraklara hareket edecek gençlerin heyecan ve mutlulukları paylaşıldı. Niğde İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Abdulkadir Karaca, yarışmanın lise ve üniversite öğrencilerine geniş kapsamlı şekilde duyurulduğunu belirterek, gençlerin yarışmaya katılım sağlaması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Karaca; "Niğde'de gerek liselerde gerek üniversitelerde gerekse KYK yurtlarımızda ekip olarak yarışmadan haberi olmayan hiçbir öğrenci kalmayana kadar duyurmaya çalıştık. 6 öğrencimizi yeryüzünün en güzel mekanına yolcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu, kaybedeni olmayan bir yarışma. Umre sıralamasına giremese bile Peygamber Efendimizin hayatını öğrenen bütün öğrencilerimizin kazandığını düşünüyoruz" dedi. Gençlere küçük yaşta böyle anlamlı bir fırsat sunulmasının önemli olduğunu ifade eden Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığına, Niğde İl Müftülüğüne ve Türkiye Diyanet Vakfı Niğde Şubesine teşekkür etti.

"Peygamberimizin hayatını öğrenerek gitmek ayrı bir heyecan"

Yarışmada umre ödülü kazanan öğrenciler arasında Sümeyye Bozdoğan, Hamza Tok, Fatih Peker, Hümeyra Şükran Gidel ve Ali Akyol yer aldı. Umre ödülünü kazanan öğrencilerden 16 yaşındaki Sümeyye Bozdoğan, yarışmayı okulda düzenlenen bir seminer aracılığıyla öğrendiğini belirterek, arkadaşlarıyla birlikte yarışmaya katıldıklarını söyledi. Öğrencilerden Fatih Peker ise yarışmayı kazanmasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, "Umreye gitmek her insan için çok özel. Peygamberimizin hayatını öğrenerek, onu tanıyarak Mescid-i Nebevi'ye gitmek benim için ayrı bir heyecan oluşturdu" diye konuştu. Hümeyra Şükran Gidel de kutsal topraklara gitme fırsatı elde ettiği için büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. Öğrencilerden Ali Akyol ise umre yolculuğunun nasip meselesi olduğuna dikkat çekerek, yarışmada dereceye giremese dahi kendisini kazanmış sayacağını belirtti.

Programın ardından yarışmada başarılı olan 6 öğrenci, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı