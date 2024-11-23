Ümraniye'de Seyir Halindeki Araçtan Egzozlu Araç Kaydedildi

Ümraniye'de seyir halindeki aracından sarkarak yandaki abart egzoslu aracın videosunu çeken şahıs başka bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.

Olay Şile yolu Ümraniye Parseller mevkii üzerinde yaşandı. Yol üzerinde seyir halindeki araçtan sarkan genç yan şeritte seyir halindeki abart egzoslu aracı arabanın camından sarkarak kayda almaya çalıştı. O tehlikeli anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL