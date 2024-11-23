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Ümraniye'de Seyir Halindeki Araçtan Egzozlu Araç Kaydedildi

Ümraniye'de Seyir Halindeki Araçtan Egzozlu Araç Kaydedildi
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Ümraniye'de seyir halindeki aracından sarkarak yanındaki abart egzoslu aracı kayda alan şahıs, başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Olay, Şile yolu Ümraniye Parseller mevkiinde yaşandı.

Ümraniye'de seyir halindeki aracından sarkarak yandaki abart egzoslu aracın videosunu çeken şahıs başka bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.

Olay Şile yolu Ümraniye Parseller mevkii üzerinde yaşandı. Yol üzerinde seyir halindeki araçtan sarkan genç yan şeritte seyir halindeki abart egzoslu aracı arabanın camından sarkarak kayda almaya çalıştı. O tehlikeli anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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