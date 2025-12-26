Haberler

Lüks araçla çıkışı kapattı, cuma çıkışında tepkiye neden oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Keyap Camii'nde, cuma namazı sonrası lüks aracını gelişi güzel park eden bir sürücü, 5 aracın çıkışını engelleyerek tepki çekti. Vatandaşlar ve protokol üyeleri, araçların çıkışı için yarım saat beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunan Keyap Camii'nde cuma namazı sonrası yaşanan olay tepkiye neden oldu. Cami çıkışına lüks aracını gelişigüzel şekilde park eden bir sürücü, aralarında protokol araçlarının da bulunduğu 5 aracın çıkışını engelledi.

Cuma namazının ardından camide gerçekleştirilen program sonrası araçlarını almak isteyen vatandaşlar, çıkışın kapalı olması nedeniyle yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı. Lüks aracı çıkış noktasına bırakarak bölgeden ayrıldığı öğrenilen sürücüye uzun süre ulaşılamadı.

Yaşanan aksaklık nedeniyle ilçe müftüsü ile bazı protokol üyelerinin de araçlarıyla birlikte beklemek zorunda kaldığı belirtildi. Olay, cami çevresinde bulunan vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Sürücünün gelmesinin ardından araçlar sırayla çıkış yaparken, vatandaşlar benzer durumların yaşanmaması için daha duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
