Umman Körfezi'ndeki tankere saldırı şüphesi

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş sürerken, uluslararası deniz ticaretinin güvenliği konusundaki endişeleri artıracak bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Umman Körfezi'nde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fucayra kentinin 42,5 kilometre doğusunda demirli olan bir tankere bilinmeyen bir cisim isabet ettiğini açıkladı. Gemide küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtilirken, mürettebattan yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı. Ayrıca olumsuz bir çevresel etkinin bildirilmediği kaydedildi. UKMTO, bölgedeki gemilere dikkatli şekilde seyretme ve şüpheli durumlar hakkında bildirimde bulunma çağrısı yaptı. - DUBAİ

