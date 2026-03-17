Haberler

Umman Körfezi'ndeki tankere saldırı şüphesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş sürerken, uluslararası deniz ticaretinin güvenliği konusundaki endişeleri artıracak bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Umman Körfezi'nde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fucayra kentinin 42,5 kilometre doğusunda demirli olan bir tankere bilinmeyen bir cisim isabet ettiğini açıkladı. Gemide küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtilirken, mürettebattan yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı. Ayrıca olumsuz bir çevresel etkinin bildirilmediği kaydedildi. UKMTO, bölgedeki gemilere dikkatli şekilde seyretme ve şüpheli durumlar hakkında bildirimde bulunma çağrısı yaptı. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan ABD'ye Hark Adası uyarısı: 'Saldırının kaynağı olan ülkenin tesislerini küle çeviririz'

İran'dan Hark Adası resti: Küle çeviririz
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı

Sinem başkanın durumu iyi değil
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
İran'dan ABD'ye Hark Adası uyarısı: 'Saldırının kaynağı olan ülkenin tesislerini küle çeviririz'

İran'dan Hark Adası resti: Küle çeviririz
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu

İsrail yanıyor! Kara saldırısının bedeli ağır oldu
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar

Görüntüler ABD'den! Yüzlerce insan böyle kaçtı