Umman, İran'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Umman, İran'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor
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Umman, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası artan gerilim nedeniyle İran'daki vatandaşlarını karayolu ile tahliye etmeye başladı. Sabah saatlerinde 120 kişi, Van Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Trabzon'a gönderildi.

Umman, İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilimin kötüleştirmesi nedeniyle İran'daki vatandaşlarını tahliye ediyor. Sabah 3 otobüs ile 120 kişi tahliye edildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran hava sahasını uçuşlara kapattığı için İran'da bulunan diğer ülkelerin vatandaşları karayolu ile tahliye ediliyor. Umman Devleti vatandaşlarını İran'dan tahliye etmek üzere Van Kapıköy Gümrük Kapısı'na 9 otobüs gönderdi. Öğlen saatlerinde Kapıköy Gümrük Kapısına gelen 120 kişilik Umman vatandaşı burada gümrük işlemleri yapıldıktan sonra 3 otobüs ile otobüslerle Trabzon'a oradan da uçakla Umman'a gidecekler.

Kapıköy Gümrük Kapısı'da bekelyen 6 otobüs, İran'dan gelecek diğer Umman vatandaşlarını alarak Trabzon'a götürecek. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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