UMKE ekipleri iki hastayı hastaneye ulaştırdı

Zonguldak'ta UMKE ekipleri, Devrek ilçesindeki kar yağışlarına rağmen iki kadın hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı ve hastaların hastaneye sevkini sağladı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetler Birimine bağlı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Devrek ilçesi Tellioğlu köyünde yaşayan iki kadın hastaya ulaşarak ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaşımını sağladı.

İl genelinde etkili olan kar yağışlarına rağmen köye ulaşan UMKE ekipleri solunum cihazına bağlı 50 yaşındaki Gülnaz Gör ile hipertansiyon hastası 73 yaşındaki Münevver Pazarık' a ulaşarak ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Ekipler, iki hastanın Devrek Devlet Hastanesine sevkini sağladı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, "İlimizde ve bölgemizde son günlerde yağan aşırı kar nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması nedeniyle tüm ekiplerimiz sahada görev yapmaktadır. UMKE ve 112 ekiplerimiz zorlu şartlarda sağlık hizmetini kesintisiz olarak sürdürüyorlar. Bu nedenle kendilerine başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

