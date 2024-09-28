Ümit Özdağ, Heybeliada Ruhban Okulu Açılışına Tepki Gösterdi

RAFET ÖZTÜRK

(AMASYA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasının planlandığını söyleyerek tepki gösterdi. Özdağ, "Lozan Antlaşması'na göre, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir statüye sahip olan patriğin şimdi ekümenik olarak kabul edilmesi Lozan'a aykırıdır. Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Antlaşması'nı kendisi çiğniyor. İstanbul'un ortasında ikinci bir Vatikan kurulması sürecini başlatmış oluyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Amasya'yı ziyaret programında partililerle bir araya geldi. Ümit Özdağ'ın gündeminde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un bir süredir tadilat çalışmalarının devam ettiği Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili Yunan basınına yaptığı açıklama vardı. Özdağ'a ziyaretlerinde Amasya İl Başkanı Melih Kahvecioğlu da eşlik etti.

Ümit Özdağ yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Yunan basınına yapmış olduğu bir açıklamadan öğreniyoruz ki, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanına talimat vermiş. Esasen Milli Eğitim Bakanının birkaç gün önce, 'Ruhban Okulu'nun açılmasını istiyorum' şeklinde yapmış olduğu açıklama ile Bartholomeos'un açıklamasını bir araya koyduğumuzda Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılma kararının çoktan alındığı ve yürürlüğe girdiği netleşmiş oluyor. Lozan Antlaşması'na göre, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir statüye sahip olan patriğin şimdi ekümenik olarak kabul edilmesi Lozan'a aykırıdır. Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Antlaşması'nı kendisi çiğniyor. İstanbul'un ortasında ikinci bir Vatikan kurulması sürecini başlatmış oluyor. Bu kabul edilebilir değil. Lozan'a aykırı olarak Bartholomeos'a ardı ardına yapmış olduğu Lozan'a aykırı tavizlerle adeta ikinci bir Papa, ikinci Vatikan, kurma imkanı vermesi Zafer Partisi tarafından asla kabul edilmeyecektir."