Ümit İpek'in Acı Ölümü: Üniversite Öğrencisi Defnedildi
Karadeniz Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ümit İpek, evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki gencin cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'da evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Ümit İpek, memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İngilizce programı son sınıf öğrencisi 26 yaşındaki Ümit İpek, Konaklar Mahallesi'nde kaldığı öğrenci evinde ölü bulunmuştu. Gencin ölüm nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ümit İpek'in vefat haberini alan dedesinin ise kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İpek'in cenazesi, memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Dörtyol Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı'nda defnedildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel