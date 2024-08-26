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Ümit Bitirik Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ümit Bitirik, görevine başladı. Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen karşılama töreninde Bitirik, müdür yardımcıları, şube ve birim müdürleriyle tanıştıktan sonra görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ümit Bitirik, görevine başladı.

Kararnameyle Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'nden Yalova'ya atanan Ümit Bitirik için Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Polis tören mangası tarafından karşılanan Bitirik, ardından müdür yardımcıları, şube ve birim müdürleriyle tek tek tokalaşarak tanıştı. Bitirik, daha sonra makamına geçerek görevine başladı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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