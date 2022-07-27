Uluslararası yarışmada pekmez fotoğrafı ödül aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası yarışmada pekmez fotoğrafı ödül aldı

Uluslararası yarışmada pekmez fotoğrafı ödül aldı

Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya, Salihli Fotoğraf Derneği, Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında 6 ödül alırken bir de jüri özel ödülü kazandı.

 - Güncelleme:

Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya, Salihli Fotoğraf Derneği, Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında 6 ödül alırken bir de jüri özel ödülü kazandı.

Dünyanın bir çok ülkesinden fotoğraf sanatçılarının katıldığı yarışma (ERFOD) Erzurum Fotoğrafçılar Derneği Üyesi Murat Kaya, Manisa Salihli de yapılan Reha Bilir Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında 7 fotoğrafı ödül alırken Karnavas pekmezi fotoğrafı da büyük bir beğeni ile bu ödüler içerisinde yer aldı.

Fotoğrafçı Murat Kaya, "Böylesine Uluslararası bir fotoğraf yarışmasında 7 fotoğrafımın ödüle layık görülmesinden son derece mutlu oldum. Karnavas'ta pekmez çalışmalarımda ki Gülistan Kurt ve Ahmet Kurt'a ait fotoğrafım büyük bir beğeni kazandı. Karnavas'ta ki Gülistan ve Ahmet Kurt çiftine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Reha Bilir Murat Kaya Erzurum Salihli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title