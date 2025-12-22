Haberler

Eskişehir'de 55 ülkeden öğrenci kahvaltı programında buluştu

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında, 55 farklı ülkeden gelen öğrenciler, müzik ve kültürel paylaşımlarla barış ve kardeşlik mesajı verdiler. Etkinliğe katılan öğrenciler, kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buldular.

ES-UDER tarafından düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen 55 farklı ülkeden uluslararası öğrenci, yöresel müzikleri ve kültürel paylaşımlarıyla dünyaya birlik mesajı verdi.

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği (ES-UDER), kentte eğitim gören farklı coğrafyalardan öğrencileri bir araya getirmek amacıyla geniş kapsamlı bir tanışma ve kaynaşma toplantısı düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve İl Müftüsü Muharrem Gül'ün de katılım sağladığı etkinlikte, 55 ülkeden öğrenci kahvaltı programında buluşarak kültürel etkileşimde bulundu. Programda kendi yerel çalgılarıyla performans sergileyen gençler, hem yeteneklerini sergiledi hem de kendi kültürlerini tanıtma fırsatı yakaladı.

Etkinliğin önemine ve vizyonuna değinen ES-UDER Kurucusu Şükrü Özer, uluslararası öğrencilerin Türkiye ile dünya arasında birer gönül köprüsü kurduğunu belirterek; "Bugün burada dil, din ve inanç ayrımı gözetmeksizin dünyanın dört bir yanından gelen çocuklarımızla bir aradayız. Bu tablo aslında dünyaya; barışın ve kardeşliğin hepimize yeteceğine dair verilmiş güçlü bir mesajdır. Buradan mezun olup ülkelerine dönen her bir öğrencimiz, gelecekte Türkiye'nin birer fahri temsilcisi ve gönüllü elçisi olacaktır. Hedefimiz insanlığa huzur getirmek ve birliktelik ruhunu aşılamaktır." dedi

Etkinliğe katılan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde eğitim gören İranlı öğrenci Meryem Pari, üç yıldır bu etkinliklere büyük bir mutlulukla katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Modern Türk Edebiyatı okumaya başladım ve bu tür etkinlikler kültürel gelişimime büyük katkı sağlıyor. Yaklaşık üç yıldır ES-UDER ailesiyle ve Şükrü abiyle tanışıyorum. Her yıl düzenlenen bu buluşmalara seve seve katılıyorum." - ESKİŞEHİR

