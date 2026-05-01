Uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi

Bayburt'ta, uluslararası öğrenci sayısının artırılması ve kentin bu alandaki imkanlarının daha etkin tanıtılması amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Mülkiye Müfettişi Hayati Taşdan ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, Bayburt'un güvenli şehir yapısı, barınma imkanları ve eğitim altyapısı değerlendirilerek, kentin uluslararası öğrenciler için sunduğu imkanlar ele alındı.

Yabancı öğrencilerin Bayburt'a yönlendirilmesine yönelik iş birliği imkanlarının görüşüldüğü toplantıda, tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve bu alanda yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve Bayburt'un uluslararası öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı