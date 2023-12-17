Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde KÜN Öğrencileri Ödül Aldı

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri 6 farklı kategoride ödül aldı.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) tarafından bu yıl 20'ncisi organize edilen ve Dünya Aşçılar Birliği (WACS) iş birliğiyle gerçekleşen ulusal ve uluslararası şefler, konuşmacılar ve kanaat önderlerinin katıldığı 'Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde KÜN rüzgarı esti. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri çerçevesinde Kapadokya Üniversitesini temsil eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri 6 farklı kategoride ödül aldı.

Türk mutfağının dünya mutfağı ile entegrasyonunda büyük adımlar atılmasını sağlamak amacıyla dünya lezzetlerini İstanbul'a taşıyan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri 13-16 Aralık 2023 tarihlerinde Tuzla Marina'da yapıldı. Dünyanın gastronomi alanında önde gelen ülkelerinin federasyonları ve derneklerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda KÜN öğrencileri 6 farklı kategoride ödül alarak Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'ne damga vurdu. 'Kıtalar Arası (Continental)' unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, ülkemizin öğrenci ve genç şeflerine uluslararası düzeyde yarışma imkanı sağlayarak destek verdi. Genç şef adaylarının mesleklerini geliştirmek ve ülkemizin farklı yerlerinde gastronomi öğrenimi gören gençlerin uluslararası gastronomi önderleriyle bir araya gelmesini sağlamak amacıyla birçok kategoride düzenlenen yarışmalar sonucunda KÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri derece aldı. Genç şeflerin, sektör profesyonelleri ve şeflerle buluştuğu heyecan verici yarışmalar sonunda; Mustafa Can Özlü, Yılın Altın Genç Şefi Yarışması'nda altın madalya ayrıca kategori ikinciliği, Yasin Emre Özen, Üniversite Düzeyi Aşçı Ana Yemek Yarışması'nda altın madalya, Gülşah Turhan, Üniversite Düzeyi Aşçı Restoran Tatlı Yarışması'nda bronz madalya, Ömer Yemlihalıoğlu, Üniversite Düzeyi Aşçı Makarna Yarışması'nda gümüş madalya, Emircan Şahin, Üniversite Düzeyi Aşçı Ana Yemek Yarışması'nda altın madalya, Yağız Çetinkaya, Üniversite Düzeyi Aşçı Balık Yarışması'nda altın madalya, Eray Akçakaya, Üniversite Düzeyi Aşçı Balık Yarışması'nda gümüş madalya, Gülşah Turhan, Ömer Yemlihalıoğlu, Yağız Çetinkaya, Yılın En İyi Üniversitesi Ekip Yarışması'nda gümüş madalya aldı. - NEVŞEHİR