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Uluslararası İslam Sanatları Fuarı Sona Erdi

Uluslararası İslam Sanatları Fuarı Sona Erdi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın beş gün süren etkinliklerinin ardından fuara katılan sanatçılara ve ziyaretçilere teşekkür etti. Etkinlik, İslam sanatlarının estetik ve kültürel derinliğini yansıtarak vatandaşlara sunuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'mızda, 5 gün boyunca İslam sanatlarının estetik, kültürel ve manevi derinliğini yansıtan birikimini vatandaşlarımızla buluşturmanın bahtiyarlığını yaşadık" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca 7-11 Mayıs tarihlerinde Ankara ATO Congresium'da düzenlenen 'Uluslararası İslam Sanatları Fuarı' sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, fuara katkı sunan sanatçılara, yoğun ilgi gösteren ziyaretçilere teşekkür etti. Erbaş, fuar görüntülerinin yer aldığı videolu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak düzenlediğimiz Uluslararası İslam Sanatları Fuarımızda, 5 gün boyunca İslam sanatlarının estetik, kültürel ve manevi derinliğini yansıtan birikimini vatandaşlarımızla buluşturmanın bahtiyarlığını yaşadık. İslam sanatlarının yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte; Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından katılan sanatçılar, kurum ve kuruluşlarımız; sergiler, paneller, söyleşiler ve atölyeler vesilesiyle kadim medeniyetimizin ne denli zengin bir sanat anlayışına sahip olduğunu bir kez daha bizlere hatırlattılar. Bu anlamlı buluşmaya katkı sunan tüm sanatçılarımıza ve yoğun ilgileriyle fuarımızı onurlandıran tüm misafirlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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