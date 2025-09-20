Uluslararası Gastro Afyon Festivali Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da bu yıl 7.' ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Gastro Afyon Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da dün başlayan festival hafta sonu da devam edecek. Festivalde Türkiye'nin birçok kentinden açılan stantlarda yöresel lezzetler tanıtılırken, vatandaşların festivali ilgisinin yoğun olduğu gözlendi. Festivalde ayrıca Türkiye'nin dünyaca ünlü birçok kişi şefi de çeşitli söyleşiler gerçekleştirerek yemek yapmanın püf noktalarını anlatacak. - AFYONKARAHİSAR