Uluslararası Gastro Afyon Festivali Devam Ediyor
Afyonkarahisar'da 7. kez düzenlenen Uluslararası Gastro Afyon Festivali, yöresel lezzetlerle dolu stantların ve ünlü şeflerin söyleşileriyle büyük bir ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'da bu yıl 7.' ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Gastro Afyon Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da dün başlayan festival hafta sonu da devam edecek. Festivalde Türkiye'nin birçok kentinden açılan stantlarda yöresel lezzetler tanıtılırken, vatandaşların festivali ilgisinin yoğun olduğu gözlendi. Festivalde ayrıca Türkiye'nin dünyaca ünlü birçok kişi şefi de çeşitli söyleşiler gerçekleştirerek yemek yapmanın püf noktalarını anlatacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
