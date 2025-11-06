Haberler

Ulukent Köyü'ndeki Harabe Okul İmece ile Tadilata Alınıyor

Güncelleme:
Artvin'in Arhavi ilçesindeki Ulukent Köyü'nde yıllardır harabe durumda olan ilkokul, köylülerin ortak çabalarıyla onarıma başlanıyor. Okul, köy için bir topluluk alanı olarak da hizmet verecek.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesi Ulukent Köyü'nde yıllardır harabe halde duran okul köylülerin gayretleriyle tadilata alınacak. Arhavili Şadi Yıldızcan, "Bu okul sadece bir bina değil, köyümüzün çocuklarının geleceği, geçmişimizin hatırlatıcısı. Yeniden açılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Arhavi'nin Ulukent Köyü'nde uzun yıllardır kullanılmayan ilkokul, köylülerin imece çalışmalarıyla yeniden onarılıyor. Okul, aynı zamanda Ulukent ve Balıklı köylüleri tarafından düğün, cenaze ve köy toplantılarında ortak kullanım alanı ve Ulukent köy Muhtarlık Bürosu olarak hizmet verecek.

Arhavili iş insanı Şadi Yıldızcan, okulun onarım süreci ve köy halkının katkılarına ilişkin bilgi verdi. Yıldızcan, şunları söyledi:

"1977 yılında Ulukent Köyümüzde yapılan ilkokul, bugün gördüğünüz gibi harabe durumunda. Hiçbir köylümüzün bu halde bulunmasına gönlünün razı olmayacağı inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle, kaynak alımı için yaptığımız müracaat sonucunda bu okulun bundan sonraki tüm süreci muhtarlık adına alınmış bulunmaktadır. Okulun bu durumda olmaması için gerekli onarımların ve plan proje çalışmalarının yapılması adına mimar arkadaşlarımız, inşaat mühendisi arkadaşlarımız ve köyümüzün değerli insanlarıyla birlikte buradayız.

"Karınca kararınca herkesin kendi bütçesi ve gönlü ölçüsünde destek bekliyoruz"

Bu işin tadilatına başlıyoruz. Başta çatı olmak üzere gereken her şey yapılacaktır. En kısa zamanda neler yapılacağını köylümüze sunacağız. Bu binanın belli bir maliyeti var, biliyorsunuz. Bu yükün altından imece usulüyle kalkacağız. Tüm yetkililerden ve köylülerimizden, karınca kararınca, herkesin kendi bütçesi ve gönlü ölçüsünde bir destek bekliyoruz. Köyümüze güzel bir eser kazandıracağız. Köylü vatandaşlarımızın düğünlerini, geçmişte olduğu gibi yemekli ya da yemeksiz şekilde burada yapabilmeleri için; dışarıda bahçe, içeride ise bir düğün salonu oluşturacağız. Böylece herkes burada rahatlıkla düğün yapabilecek."

Kaynak: ANKA / Yerel
