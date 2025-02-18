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Uludere'de Vatandaşlar Tarihi Evlerin Damındaki Karı Temizliyor

Uludere'de Vatandaşlar Tarihi Evlerin Damındaki Karı Temizliyor
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Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Uzungeçit beldesinde, tarihi taş evlerin damlarında biriken kar, belde sakinleri tarafından yardımlaşarak temizleniyor. Yıllardır süregelen bu gelenek, hem evlerin korunmasını sağlıyor hem de sosyal bir aktivite haline gelmiş durumda.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde vatandaşlar, zamanlarının büyük bölümünü kerpiç evlerinin damında biriken karı temizlemekle geçiriyor.

İlçenin Uzungeçit beldesinde 100 yıllık tarihi taş evlere gözü gibi bakan belde sakinleri, kış aylarında kar yağışıyla beraber damlarda biriken karı birbirine yardım ederek temizliyor. Üç kata çıkan tarihi kerpiç evler, betonlaşmaya karşı direniyor. 5 bin nüfuslu beldede yüzlerce tarihi taş evin damları yardımlaşarak temizleniyor.

Belde sakinleri, sosyal aktivite olmadığı için kar temizlemekle zamanını geçiriyor. Belde sakinlerinden Murat Yıldız, yıllardır devam eden geleneği yaşatmak için çalıştıklarını söyledi. Tarihi taş evlere gözleri gibi baktıklarını belirten Yıldız, "Kış aylarında bu mesleği sürdürüyoruz. Yıkılmaması için sürekli temizlik yapıyoruz. Gelenek haline geldi. Betonarme evlerin damları temizlenmiyor ama bu taş evleri mecbur temizliyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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