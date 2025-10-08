Uludağ Üniversitesi, Mesleki Eğitimin Geleceğini Tartışacak Sempozyuma Ev Sahipliği Yapacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 50. yılında geleceğin mesleki eğitim yöntemlerinin ele alınacağı Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu'na (UMYOS) ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), mesleki eğitimin geleceğini uluslararası ölçekte tartışmaya açıyor. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu koordinatörlüğünde düzenlenen 13. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS), bu yıl "Mesleki Eğitimde Sürdürülebilirlik, Yeşil İşler ve Dijitalleşme" temasıyla gerçekleştirilecek.

BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde 13-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek sempozyumda mesleki eğitimin geleceğinin şekillendirilmesinde uluslararası bir organizasyon olan Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu'nun (UMYOS) 13.'süne ev sahipliği yapacak. BUÜ'nün yarım asırlık akademik birikimini geleceğe taşıyan bu sempozyum, ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenleri, sektör temsilcilerini, kamu kurumlarını ve öğrencileri bir araya getirecek. Etkinlik, mesleki eğitimin küresel dönüşümünde yeşil ekonomi, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma ekseninde yeni bir vizyon ortaya koymayı hedefliyor.

Sürdürülebilir/dijital gelecek için mesleki eğitimde dönüşüm

Günümüzde sanayi, çevre ve dijital teknolojilerde yaşanan hızlı değişim, mesleki eğitimin rolünü her zamankinden daha kritik hale getiriyor. UMYOS, bu dönüşüme yanıt olarak, meslek yüksekokullarının geleceğini yeniden tanımlamak ve gençlere yeşil becerilerle dijital yetkinlikleri kazandırmak üzere kapsamlı bir tartışma zemini sunuyor.

Uluslararası katılım ve akademik işbirliği

UMYOS, Türkiye'nin ve dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenleri, sektör temsilcilerini, öğrencileri ve politika yapıcıları bir araya getirerek mesleki eğitimin dönüşümüne yönelik önemli bir platform sunuyor. Etkinlikte, geleceğin iş gücü için yeşil beceriler, dijital yetkinlikler ve sürdürülebilir üretim anlayışının mesleki eğitim programlarına entegrasyonu konuşulacak.

Sempozyum kapsamında, yeşil ekonomi ve çevre dostu üretim, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 uygulamaları, uluslararası işbirlikleri gibi temalar üzerine oturumlar, mesleki eğitim çalıştayı düzenlenecek. - BURSA