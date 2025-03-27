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Uludağ'daki Otel Yangını ve İzin İptali Hakkında Çelişkili Açıklamalar

Uludağ'daki Otel Yangını ve İzin İptali Hakkında Çelişkili Açıklamalar
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Uludağ'da bir otelde meydana gelen yangın sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Bursa Valiliği, otelin konaklama izninin 2 Ocak 2025 tarihinde iptal edildiğini açıklarken, otel yönetimi ise 17 Mart'ta jandarmaya bilgi verilerek kapatıldığını belirtti. Vatandaşlar sosyal medyada bu çelişkili açıklamalara tepki gösterdi.

Uludağ'ın zirvesinde 2 kişinin ölümüne sebep olan otel yangınında yapılan açıklamalar herkesi hayrete düşürdü. Bursa Valiliği otelin 2 Ocak 2025 tarihinde konaklama izninin iptal edildiğini açıklarken, aynı anda Kervansaray Otel yönetimi ise otelin sezon sonu olan 17 Mart'ta jandarmaya bilgi verilerek kapatıldığını paylaştı. Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar ise sosyal medyadan tepki gösterdi.

Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybederken, anne Fikriye Usta ise bilinci kapalı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'nden Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

5 saatlik çalışmayla tamamen söndürülen otel ile ilgili yapılan açıklamalar ise dikkatlerden kaçmadı. Bursa Valiliği, otelin 2 Ocak 2025 tarihinde konaklama izninin iptal edildiğini açıklarken, aynı anlarda otel tarafından yapılan açıklama ise dikkat çekti. Kervansaray Otel yönetimi, 17 Mart'ta jandarmaya bilgi verilerek otelin kapatıldığını belirtti.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamanın altına yapılan yorumlar ise şu şekilde oldu:

"Sezon boyu otel açıktı. Gözümle görmesem inanacağım. Mart başı otelde hala misafir vardı. Madem iptal edilmiş insanımız nasıl vefat ediyor aydınlatır mısınız? Konaklama izni iptal edildiyse neden personel var? Bu otelin konaklama izni iptal edilmişse, ben Şubat ayında bu otelde iki çocuğumla birlikte üç gece nasıl konaklama yaptım peki?"

Vatandaşlar ayrıca, Uludağ için kurulan Alan Başkanlığı'na bu konuda denetim yapılıp yapılmadığını sordular. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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