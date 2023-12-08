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Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar yemek yerken görüntülendi

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Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar, vatandaşlar tarafından beslendi. Ayıları gören günübirlikçi vatandaşlar, yanlarında getirdikleri yiyecekleri ayı ailesiyle paylaştı. Doğaseverler, Milli Parklar Müdürlüğü'nün ormandaki ayıları beslemesi gerektiğini dile getirdiler.

Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar yemek yerken görüntülendi.

Uludağ'ın "Uyuyamayan" ayı ailesi olarak bilinen ayılar, vatandaşlar tarafından beslendi. Kış uykusuna yatamayan ayılar, yiyecek bulmak için Sarı Alana kadar indi. Ayıları gören günübirlikçi vatandaşlar, yanlarında getirdikleri yiyecekleri ayı ailesiyle paylaştı. 4 kişilik ayı ailesi, verilen yiyecekleri afiyetle yedi. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.

Doğaseverler, Milli Parklar Müdürlüğü'nün ormandaki ayıları beslemesi gerektiğini, beslerse ormandaki ayıların yerleşime inmeyeceğini dile getirdiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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