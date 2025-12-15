Haberler

Uludağ'daki tatbikat gerçeği aratmadı

Güncelleme:
Uludağ'da, kış turizmi sezonu öncesi AFAD ve JAK ekiplerince düzenlenen kurtarma tatbikatı, teleferik ve telesiyejlerde mahsur kalanların güvenli bir şekilde kurtarılması amacıyla gerçekleştirildi. Ekipler, kış şartlarına karşı hazırlıklarını artırmak için hem teorik bilgi edindi hem de uygulamalı deneyim kazandı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'de sezon hazırlıkları sürüyor. Uludağ'ın zorlu kış şartlarında teleferik ve telesiyejlerde mahsur kalma ihtimaline yönelik kar yağışı altında yapılan tatbikat, gerçeği aratmadı.

Bursa'da AFAD ve JAK ekipleri, Uludağ'da gerçekleştirdikleri kurtarma tatbikatında yürekleri ağza getirdi. Uludağ'ın karla kaplı bölgesinde 35 AFAD ve 2 tim JAK ekibi, duran telesiyejdeki kişileri sağlıklı bir şekilde yere indirmek için akrobatları aratmayacak şekilde tellerde ilerledi. Mahsur kalanlara ulaşan ekipler, onları sağlıklı bir şekilde indirmek için gereken bütün önlemleri aldı.

Kış aylarında sağlıklı bir insanın bile eksi derecelerdeki havada hareketsiz kalması, donma tehlikesi yaşamasıyla karşı karşıya gelebileceğini belirten ekipler, senaryo gereği teleferikte mahsur kalan ekip arkadaşlarını güvenli bir şekilde kurtardı.

Ayrıca, uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimlerde personel, hem teorik bilgi ediniyor hem de sahada uygulamalı olarak deneyim kazanıyor. Ekiplerin özellikle kış aylarında Uludağ'da yaşanabilecek muhtemel kazalara karşı hazırlıklı olması hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
