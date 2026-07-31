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Ulucami’de de cuma hutbe çevrisi başlıyor

Ulucami’de de cuma hutbe çevrisi başlıyor
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Bursa’da Osmangazi Müftülüğü’nün ‘Herkes için erişilebilir ibadet’ mottosuyla başlattığı uygulama kent genelinde selatin camilerine yayılıyor.

Bursa'da Osmangazi Müftülüğü'nün 'Herkes için erişilebilir ibadet' mottosuyla başlattığı uygulama kent genelinde selatin camilerine yayılıyor.

Orhan Cami'nin ardından Ulucami'de de işitme engelliler için hutbe çevirisi uygulamasına geçiliyor.

Osmangazi Müftülüğü'nün Din Hizmetleri Uzmanı Ali Keleş tarafından her cuma namazında hutbeler artık işaret diliyle işitme engelliler için çevirilecek.

'İbadete engel yok' sloganıyla başlatılan uygulama kentteki işitme engellilerin cuma namazı ibadetlerini yapabilmeleri sağlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Bursa'da takdirle karşılanan hizmetinin ülke genelinde yaygınlaşması da bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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