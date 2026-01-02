Ülkü Ocakları'ndan Şehitler İçin Lokum İkramı

Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Akçakocalı Şehit Turgut Külünk ve tüm şehitler anısına Merkez Büyük Cami önünde lokum dağıttı.

Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanlığı, yakın zamanda DEAŞ terör örgütüne yönelik Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehadete eren Akçakocalı Şehit Turgut Külünk ile ahirete irtihal eden tüm şehitlerin aziz hatırası için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Merkez Büyük Cami önünde gerçekleştirilen programda, Cuma namazı çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi. Etkinlikte şehitler için dualar edilirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. - DÜZCE