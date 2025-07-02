Ülkü Ocakları, Afyonkarahisar'da İlik Bağışı Kampanyası Düzenliyor

Afyonkarahisar'da Ülkü Ocakları'nın ilik bağışında bulunacağı belirtildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Çetinkaya, tüm teşkilat mensuplarına gönderdiği bir SMS yollayarak üyelerini ilik bağışına davet etti. Çetinkaya mesajında, "Perşembe günü (yarın) Ülkü Ocakları binamızda Kızılay Eskişehir Bölgeden gelen ekipler ilik bağışı kabul edecek. Afyonkarahisar Ülkü Ocakları Yönetimi, tüm teşkilatları sosyal çevremiz eşimiz dostumuz ne kadar kişiye ulaşabilirsek kardeşimizin hayata tutunmasına o kadar yardımcı olabiliriz. Hepinizden özveri bekliyorum" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR