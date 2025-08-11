Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Orman yangınlarıyla daha etkin şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla geçici olarak sivil uçuşlara kapatılan Çanakkale Havalimanı, tüm uçuşlara yeniden açılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel