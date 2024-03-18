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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile İş Birliği Yapacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı ziyaret etti. Ziyarette raylı sistemler ve akıllı ulaşım sistemleri üzerine iş birliği olanakları değerlendirildi.

Temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette raylı sistemler ve akıllı ulaşım sistemleri üzerine çeşitli Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında iş birliği yapılabilecek alanlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu, bu iş birlikleri için atılacak adımlar değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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