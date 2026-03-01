İran'da yaşanan gelişmeler nedeniyle hava trafiğinde yoğunluk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İran'da yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye ve diğer ülkelerin hava trafikleri hakkında paylaşım yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada hava sahası durumu hakkında, "İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulanmaktadır. Afganistan hava sahasında hava trafik hizmeti verilmemektedir. Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) havayolu düzenlemeleri uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi

Yapılan paylaşımda havalimanı kısıtlamaları (NOTAM) hakkında ise " İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kısıtlı operasyonla hizmet vermektedir. Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya Havalimanları kapalıdır. Suriye'de Şam ve Halep Uluslararası Havalimanlarında operasyonel durum yayımlanan NOTAM'lar kapsamında değişkenlik göstermektedir" denildi.

Türkiye hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlendiği ve hava trafik hizmetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtilen açıklamada, " Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan - Mısır - Türkiye - GKRY hattı üzerinden, kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. 28 Şubat tarihinde bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert etmiş, bunların 9'u İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Etkilenen Türk tescilli uçaklar hakkında bilgi verilirken, " Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'na ait 2 uçak yerde bulunmaktadır. Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar çerçevesinde rota değişiklikleri uygulanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı