Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Helikopterle yapılan havadan gözlemin ardından, yangın bölgelerinde personelden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, helikopter ile yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Yangın Harekat Merkezi'nde bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle yangın bölgesini havadan inceledi. Daha sonra helikopterle bölgeye inen Bakan Uraloğlu, personelden bilgi alarak yanan yerleri yakından gözlemledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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