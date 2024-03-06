Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın babası vefat etti

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan'ın babası Hacı Süleyman Arslan vefat etti.

Kağızman eşrafından Bulanık köyünden Şahindere Mahallesi'nde ikametgah eden Ahmet Arslan ve Hüseyin Arslan'ın babaları Hacı Süleyman Arslan'ın rahatsızlığı sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Süleyman Arslan'ın cenazesi yarın Merkez Cami de kılınacak ikindi namazına müteakiben Kağızman Şehir Mezarlığına defnedilecek. - KARS