Ukraynalı Öğrenciler Muğla'yı Geziyor

Muğla Valiliğinin koordinasyonunda Ukrayna'nın Sumy kentinden Muğla'ya gelen 13-15 yaş arası 40 öğrencinin Muğla ziyaretleri devam ediyor.

Öğrenciler Valilik ve Üniversite ziyaretlerinin ardından Ula'da Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde ağırlandılar. Ukraynalı öğrenciler Akyaka'da Ula Belediyesine ait Orman Kafe'de ağırlandıktan sonra elektrikli tekneler ile Kadın Azmağı turuna katıldı. Azmak turu sonrası da Akçapınar Aşıklar Yolu'nda yürüyüş gerçekleştirdiler.

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Muğla valiliği koordinesinde bir hafta Muğla'da misafir edilecek olan Ukraynalı öğrencileri Akyaka'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Türkler, Ula'nın en önemli turizm destinasyonu olan Akyaka'da önce belediye tesislerinde misafir ettiklerini, ardından dünyaca ünlü Kadın Azmağında tekne turu yaptırarak ağırladıklarını açıkladı. - MUĞLA